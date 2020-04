KE uruchomiła platformę danych dotyczących COViD-19



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wraz z partnerami uruchomiła europejską platformę danych dotyczącą COViD-19, aby umożliwić gromadzenie i udostępnianie informacji naukowych, poinformowała Komisja.

Platforma jest częścią planu działań, który ma wspierać badaczy w Europie i na świecie w walce z pandemią koronawirusa.

"Uruchomienie europejskiej platformy danych dotyczących COVID-19 jest ważnym konkretnym działaniem służącym wzmocnieniu współpracy w zakresie walki z koronawirusem. Przez wiele lat zdecydowanie wspieraliśmy otwartą naukę i otwarty dostęp do danych, a teraz nadszedł czas, aby zwiększyć nasze wysiłki. […] Jednocząc wysiłki, lepiej zrozumiemy, zdiagnozujemy i ostatecznie pokonamy pandemię" - powiedziała komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie.

Na platformie naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także dane epidemiologiczne.

W tworzeniu platformy - prócz Komisji - uczestniczyli m.in.: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI), organizacja Elixir, uczestnicy projektu COMPARE, a także państwa członkowskie.

W ocenie Komisji, udostępnianie danych znacznie przyspiesza badania i odkrycia, umożliwiając skuteczną reakcję na sytuację wywołaną koronawirusem. Europejska platforma jest priorytetowym projektem pilotażowym, który ma realizować cele europejskiej chmury dla nauki i opiera się na ustanowionych sieciach współpracy między EMBL-EBI a krajowymi publicznymi infrastrukturami w zakresie danych dotyczących zdrowia.

UE przekazała 48,2 mln euro na 18 wybranych projektów, których celem jest wynalezienie nowych metod leczenia, nowych szczepionek, a także nadania z zakresu epidemiologii.

Ponadto UE uruchomiła też środki (publiczne i prywatne) w wysokości do 90 mln euro na inicjatywę w zakresie leków innowacyjnych oraz zaoferowała do 80 mln euro wsparcia finansowego dla jednego z przedsiębiorstw, prowadzącego badania nad szczepionką przeciw koronawirusowi.

(ISBnews)