"Informacja o obrotach pochodzących z deklaracji VAT, złożona zgodnie z […] terminami i pozytywnie zweryfikowana przez MF, jest niezbędna do otrzymania subwencji" - czytamy w komunikacie.



Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne.



Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r. Deklarację VAT-7 za kwiecień - od 1 maja 2020 r.



Z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.



Wsparcie udzielane może być firmom, prowadzącym działalność 31 grudnia 2019 r., a także niezalegającym z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania.



Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Polski.



Tarcza finansowa to program o wartości ok. 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców.



Do mikrofirm ma trafić trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu mają otrzymać łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.



>>> Czytaj też: To już koniec rynku pracownika, znów mamy rynek pracodawcy