Asbis: Przychody wzrosły o ok. 2% r: r do ok. 150 mln USD w marcu



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises Plc wypracował w marcu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 150 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 2% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych w marcu. Oceniamy, że cały I kwartał tego roku był bardzo dobry dla Asbis pod względem wypracowanych przychodów. Dzięki naszej szerokiej obecności geograficznej nasza działalność przebiegała bez zakłóceń na naszych głównych rynkach wschodnich. Z tego powodu nie oczekujemy żadnego wpływu pandemii na nasze wyniki finansowe w I kwartale 2020 r. Rozpoczęliśmy już II kwartał tego roku, który tradycyjnie jest okresem największego spowolnienia naszej sprzedaży. Spodziewamy się, że ten trend się utrzyma" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Aabisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Dodał, że Asbis bardzo uważnie obserwuje obecną sytuację na rynku i codziennie dokładnie ją analizuje.

"W kwietniu zauważyliśmy spowolnienie sprzedaży, jednak jej wpływ na naszą działalność będzie zależał od okresu zamknięcia poszczególnych krajów i ewolucji zachowań konsumentów. W niektórych krajach naszej działalności rządy już zapowiedziały złagodzenie środków ograniczających, a gospodarki zaczęły otwierać się powoli, ale systematycznie. Przewidujemy, że branża technologiczna będzie jednym z sektorów, na które kryzys będzie miał mniejszy wpływ z uwagi na duże zapotrzebowanie na systemy związane z kreowaniem, przesyłaniem i dzieleniem się informacjami" - powiedział Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)