InPost ma umowę z Auchan o współpracy przy dostawach do Lodówkomatów i D2D



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - InPost podpisał umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów oraz usługę dostaw door-to-door (D2D), podała spółka.

Funkcjonalności maszyn InPost pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet w Auchan Direct. Od 14 kwietnia Lodówkomat - działający przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - jest dostępny w Piasecznie dla klientów e-sklepu Auchan. Kolejne maszyny pojawią się wkrótce przy następnych dwóch placówkach sieci - Auchan Łomianki oraz Auchan Warszawa Jubilerska, podano

"Od dłuższego czasu byliśmy technicznie w pełni gotowi na wprowadzenie na rynek Lodówkomatów - pilotażowe programy prowadziliśmy już od 2018 roku - jednak część spożywcza rynku e-commerce w Polsce nie była odpowiednio rozwinięta. Nadejście pandemii koronawirusa dynamicznie zmieniło nawyki konsumenckie, a sklepy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której wszyscy obecnie funkcjonujemy. Choć dynamika wzrostu tego segmentu jest wysoka, to nadal potrzeba większej skali - dlatego bardzo zachęcamy naszych partnerów do inwestowania w sprzedaż online. W kontekście pandemii odbieranie artykułów spożywczych w Lodówkomatach, czy w dostawie pod drzwi oraz produktów niespożywczych w Paczkomatach jest doskonałą opcją dla konsumentów - widzimy to po ogromnym zapotrzebowaniu na nasze usługi. W tym trudnym okresie zakupy w Internecie - zwłaszcza z szybkim, bezkontaktowym odbiorem w Paczkomacie - stały się bezpieczniejsze od tych odbieranych w punktach stacjonarnych" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)