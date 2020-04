Kwadrans z EKF to cykl rozmów o „Odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu”. Co tydzień w czwartek na platformach youtube oraz sli.do odbywają się spotkania online, w ramach których korzystamy z wiedzy i kompetencji współpracujących z Kongresem ekspertów. Rozmawiamy o działaniach mających na celu zniwelowanie skutków kryzysu COVID-19 w perspektywie średniookresowej (2-3 letniej). Podczas transmisji live zapraszamy do zadawana pytań gościom spotkania.

W najbliższy czwartek 23.04 o godzinie 17.00 zapraszamy do udziału w dyskusji Ernesta Pytlarczyka i Ludwika Koteckiego, którzy zmierzą się z pytaniami m.in. o:

– procykliczność działalności bankowej w dobie kryzysu COVID-19

– politykę stóp procentowych NBP – korzyści i zagrożenia;

– jak będzie wyglądała światowa gospodarka po pandemii? – będzie mniej liberalna i bardziej upaństwowiona, czy wróci na stare tory, a może będzie jeszcze bardziej zglobalizowana?

– strefę euro – w jakiej kondycji ona przetrwa kryzys COVID-19