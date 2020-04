Spółka zal. Inno-Gene ma umowę współpracy dot. obsługi mobilnych punktów pobrań



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - podpisało umowę współpracy z firmą Gremedig na obsługę mobilnych punktów pobrań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2, podało Inno-Gene.

"Na podstawie zawartej umowy firma została koordynatorem działań związanych z mobilnymi usługami na terenie Małopolski, Górnego i Dolnego Śląska, Opolszczyzny, województwa Łódzkiego i Mazowsza" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją, podpisanie umowy gwarantuje możliwość wykorzystania 10 ambulansów i karetek wraz z zespołem medycznym które będą zdolne do pobierania materiału i wysłania go do laboratorium spółki zależnej Inno-Gene, podano również.

Inno-Gene to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)