PKN Orlen rozpoczął postępowania kwalifikacyjne na 7 członków zarządu



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska siedmiu członków zarządu spółki, podał koncern. Termin składania zgłoszeń upływa 7 maja br.

Postępowania kwalifikacyjne dotyczą: członka zarządu do spraw finansowych, członka zarządu do spraw handlu hurtowego i międzynarodowego, członka zarządu do spraw komunikacji i marketingu, członka zarządu do spraw korporacyjnych, członka zarządu do spraw rozwoju, członka zarządu do spraw operacyjnych oraz członka zarządu do spraw sprzedaży detalicznej, wynika z treści ogłoszenia.

Wśród wymagań dla kandydatów na te stanowiska znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, specjalistyczna wiedza o działalności spółki.

Termin składania zgłoszeń upływa 7 maja 2020 r., a do 20 maja br. rada nadzorcza przewiduje przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, wynika także z treści ogłoszenia.

Wcześniej PKN Orlen poinformował, że rada nadzorcza spółki powołała prezesa Daniela Obajtka na kolejną kadencję na tym stanowisku.

Obecnie w skład zarządu koncernu wchodzą: prezes Daniel Obajtek, członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. operacyjnych Józef Węgrecki, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka, członek zarządu ds. handlu hurtowego i międzynarodowego Michał Róg, członek zarządu ds. korporacyjnych Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. finansowych Jan Szewczak oraz członek zarządu ds. komunikacji i marketingu Adam Burak.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)