Jak mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka, bank przygotował nowe produkty pomocowe dla przedsiębiorców. Chodzi m.in. o dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów, produkt, który ma być do połowy maja dostępny.

Stelmach, pytana, jak wysokie będą dopłaty do oprocentowania kredytów i jaką część odsetek kredytu obrotowego będą stanowiły dopłaty, odpowiedziała: "Będą to dopłaty zróżnicowane w zależności od kategorii przedsiębiorstwa. Będą wyższe dopłaty do przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich, natomiast nieco niższe dopłaty, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa duże".

Dodała, że dopłaty na pewno będą pokrywały odsetki, które są udzielane przez banki kredytujące. "Te dopłaty będą albo pokrywały w całości odsetki lub też w części - w zależności, od tego jaka będzie wysokość oprocentowania kredytu, który będzie udzielany przez bank kredytujący" - tłumaczyła.