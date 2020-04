Biomed -Lublin dostarczy szczepionkę BCG do badań dot. odporności na SARS-CoV-2



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w ramach badań klinicznych mających określić wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zachorowalność i przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badania zostaną przeprowadzone wśród pracowników służby zdrowia w czterech ośrodkach w Polsce, podała spółka.

Biomed -Lublin dostarczy szczepionki BCG do badań o wzmocnionej odporności przeciw COVID-19. Podobne badania rozpoczęły się już w Holandii, Niemczech oraz Australii. Biomed jest jednym z nielicznych producentów szczepionki BCG na świecie, to właśnie na jej bazie przeprowadzone będą testy, podkreślono.

"Badania mają na celu potwierdzenie wzmożonej odporności organizmu i lepszą ochronę przed zakażeniem wirusem COVID-19 osób z pozytywną próbą tuberkulinową (po szczepieniu BCG)" - czytamy w komunikacie.

Biomed podał, że światowe badania nad skutecznością szczepionki BCG rozpoczęto po stwierdzeniu, że zachorowalność i śmiertelność z powodu wirusa COVID-19 jest znacząco mniejsza w krajach, w których regularnie prowadzi się profilaktyczne szczepienia przeciw gruźlicy w przeciwieństwie do takich krajów, jak np. USA, Włochy, Holandia, Hiszpania czy Francja, gdzie nie szczepi się przeciwko gruźlicy.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)