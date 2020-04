Poczta Polska tłumaczy się z wysłanego do samorządów wniosku o spis wyborców

Źródło: PAP

Skierowany do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców wynika z roli, jaką Poczta Polska ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Polegać będzie ona na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych - poinformowała Poczta Polska w przesłanym w czwartek PAP komunikacie.