"Zwiększamy wsparcie służb medycznych i mundurowych w walce z #koronawirus.em. Do Polski dotarła już pierwsza partia z 8,3 mln masek ochronnych, zamówionych przez @PKN_ORLEN. Kolejny transport wyląduje jeszcze dziś" - oznajmił w piątek na Twitterze szef płockiego koncernu. "Maski trafią przede wszystkim do ARM i @MSWiA_GOV_PL" - wyjaśnił Obajtek.

Niemal miesiąc temu prezes PKN Orlen informował, że w związku z epidemią koronawirusa spółka ta przeznaczyła dodatkowo 60 mln zł na zakup 7 mln masek ochronnych - pierwszy transport ok. 1,6 mln tych masek trafił do Polski 30 marca. Jak zapowiadała wówczas Obajtek podczas briefingu w Terminalu Celnym LS Airport Service w Warszawie, kupione przez płocki koncern maski ochronne miały być przekazywane fundacjom oraz Agencji Rezerw Materiałowych, która miała zająć się ich rozdysponowaniem do miejsc docelowych.

O nowym transporcie masek ochronnych zamówionych przez PKN Orlen poinformowało w piątek na Twitterze także Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje płocki koncern, jako spółkę z udziałem Skarbu Państwa. (PAP)