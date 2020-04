FO Dębica miała 112,74 mln zł zysku netto, 119,75 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 112,74 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 89,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła pozytywne wyniki oraz utrzymała silną pozycję uznanego producenta opon na wielu rynkach europejskich. Nasze przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 2 056 055 tys. zł, a więc są one większe o 6,4% w stosunku do wyniku osiągniętego w roku ubiegłym. Nasz zysk netto na poziomie 112 739 tys. zł był z kolei wyższy o 25,6%. Był to efekt kontynuowania naszych działań opartych na strategicznym partnerstwie z koncernem Goodyear, od lat największym klientem i odbiorcą produkowanych przez nas opon" - napisał prezes Leszek Szafran w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 119,75 mln zł wobec 99,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 056,06 mln zł w 2019 r. wobec 1 932,27 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w roku 2019 wygenerowała przychody w kwocie 1 843,8 mln zł wobec 1 713,8 mln zł w roku ubiegłym. Jest to więcej o 130,0 mln zł i 7,6% rok do roku. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2019 rok stanowiła 89,7% sprzedaży ogółem, pozostała na podobnym poziomie. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 212,3 mln zł i spadły o 2,8% r/r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2019 wyniosła 6,8% wobec 4,7% w 2018. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 19,7% w 2018 do 12,9% w 2019. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 2019 rok wyniósł 152,1 mln zł i był wyższy o 23% w stosunku do 2018 roku" - czytamy w raporcie.

"Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 1 842,4 mln zł i stanowiła 89,6% całości wartości sprzedaży, w tym 98,5% stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 10,4% ogólnych przychodów ze sprzedaży. W roku 2018 sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 88,6%, a na rynek krajowy 11,4% całości wartości sprzedaży. Główne rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A., a następnie odkupowanych przez Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. to: Luksemburg, Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Francja" - czytamy także.

Nakłady inwestycyjne Dębicy w 2019 roku wyniosły 85,28 mln zł i skupiały się głównie na: a) zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji; b) działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; c) zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego, podano również.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

