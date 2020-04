Włochy: Caritas: o 114 proc. wzrosła liczba wniosków o pomoc

Źródło: PAP

O 114 proc. wzrosła od początku pandemii liczba wniosków o pomoc kierowanych do Caritas we Włoszech - podała w piątek ta kościelna organizacja. W mediach podkreśla się, że to realny i alarmujący obraz konsekwencji kryzysu z powodu szerzenia się koronawirusa.