M. Melaniuk powołany na prezesa Polnordu; T. Łapiński członkiem zarządu





Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polnordu powołała na stanowisko prezesa Michała Melaniuka, podała spółka. Jednocześnie rada odwołała Marcina Gomołę z funkcji prezesa i powierzyła mu pełnienie funkcji członka zarządu spółki, a także powierzyła pełnienie funkcji członka zarządu spółki Tomaszowi Łapińskiemu.



Zarząd poinformował, że 24 kwietnia 2020r. do spółki wpłynęła rezygnacja Marcina Mosza z zarządu spółki, podano także.



"Michał Melaniuk jest dyrektorem zarządzającym inwestycjami mieszkaniowymi Cordia Polska. Zanim pod koniec 2014 r. dołączył do Cordia Polska, stanowiącej część Grupy Futureal, Michał Melaniuk przez blisko 4 lata związany był z Grupą Skanska, gdzie jako prezes, a wcześniej jako wiceprezes Skanska Residential Development Poland odpowiadał za wprowadzenie firmy na polski rynek, jej rozwój i pełną koordynację realizacji projektów mieszkaniowych. Przedtem, od 2007 do 2011 roku, pracował jako dyrektor komercyjny w GTC S.A., jednej z wiodących firm inwestycyjno-deweloperskich w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. W latach 1998 – 2007 zdobywał doświadczenie w strukturach grupy inwestycyjno-deweloperskiej Golub-Europe, przekształconej w GE Capital Golub Europe, następnie w Quinlan Private Golub, a obecnie Avestus, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu" - czytamy w komunikacie.



"Tomasz Łapiński zajmuje stanowisko dyrektora finansowego węgierskiego dewelopera Cordia od grudnia 2017 roku. Cordia, część międzynarodowej grupy Futureal, jest liderem na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tomasz Łapiński współodpowiada za rozwój spółki na nowych rynkach. Łapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ukończył Wydział Finansów i Bankowości). W latach 2000-2008 pracował w UniCredit CAIB Poland - banku inwestycyjnym należącym do Grupy UniCredit. W latach 2008-2017 był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Grupy Ronson. Od kwietnia 2017 roku pełnił obowiązki prezesa Ronson Europe" - czytamy dalej.



Wcześniej w kwietniu Cordia International zwiększyła udział w kapitale Polnordu - w wyniku rozliczenia wezwania do sprzedaży akcji spółki ogłoszonego przez Cordia 14 lutego 2020 r. - do 90 637 483 akcji, stanowiących 92,92% udziału w kapitale zakładowym tyleż z ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału, Cordia posiadała 64 042 109 akcji, stanowiących 65,66% udziału w kapitale i tyleż z ogólnej liczby głosów.



Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.



(ISBnews)