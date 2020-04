Netia wprowadza usługę wsparcia IT i dzierżawy komputerów dla biznesu



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Netia IT Support wprowadza nową usługę kompleksowego wsparcia technicznego IT dla biznesu, wraz z (opcjonalną) dostawą komputerów Dell, podała Netia.

"Korzystanie z zewnętrznych usług wsparcia IT - czym zainteresowanie wg. badań, deklaruje wciąż ok. 70% firm - pozwala też na optymalizację działania własnych sił IT i koncentrację personelu na projektach rozwojowych. Daje też dużą elastyczność i możliwość ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy, szkoleniami oraz certyfikacjami pracowników. Dzięki dostępowi do pełnego wachlarza narzędzi do zdalnego monitoringu i pełnej dostępności zasobów Help Desk Netii, nasza usługa może być doskonałym wsparciem systemu zapewnienia ciągłości działania firm" - powiedział kierownik produktu w Netii Krzysztof Jaworski, cytowany w komunikacie.

Dostępne są 3 predefiniowane warianty abonamentu Netia IT Support (Basic, Standard, Premium) oraz wersja Custom. Poszczególne plany różnią się zakresem wsparcia oraz czasem dostępności i SLA, podano także.

Partnerem Netii w zakresie usługi IT Support jest firma Dell, przodujący producent sprzętu komputerowego dla biznesu. Dell zapewni również bezpośrednie dostawy komputerów przenośnych i stacjonarnych do naszych klientów.

"Obecny na rynku konsumenckim trend 'używam, nie posiadam' jest coraz chętniej adoptowany także przez klientów biznesowych. W modelu tym istotna jest jakość obsługi, jaką dostawca może zagwarantować. W Dell Technologies właśnie poziom świadczonych usług wsparcia poczytujemy sobie za jedną z naszych największych przewag konkurencyjnych" - powiedział General Manager Dell Technologies Polska Dariusz Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)