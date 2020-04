Alior Bank wdrożył e-podpis Autenti dla klientów firmowych



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Alior Bank wdrożył podpis elektroniczny Autenti, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy w procesie odraczania spłaty rat kredytów, podał bank.

E-podpis Autenti gwarantuje szybkość i bezpieczeństwo, co dla właścicieli firm w obecnej sytuacji jest bardzo istotne. Dodatkowo, nie wymaga od odbiorcy żadnych dodatkowych uprawień czy formalności. Po przygotowaniu aneksu do umowy z klientem lub dokumentów kadrowych pracownik banku umieszcza go na platformie Autenti i inicjuje proces podpisu. Odbiorca, klient lub inny pracownik, otrzymuje na wskazany w banku adres e-mail link do dokumentu, a pod podany numer telefonu zaufanego kod SMS, który umożliwi podpisanie dokumentu, podano.

"Zdalna obsługa klientów to nasz priorytet, szczególnie w trakcie epidemii, a technologia Autenti pozwala na bezpieczne i szybkie podpisywanie dokumentów na odległość. W ostatnim czasie przyspieszyliśmy wdrażanie tego typu rozwiązań. Takie działania są zgodne z naszą nową strategią 'Więcej niż bank'. Mamy zaplecze technologiczne, kompetencje IT i zwinność, które umożliwiają nam szybkie dostosowywanie się do aktualnych potrzeb biznesowych. Poprzez wdrażanie kolejnych rozwiązań takich jak podpis elektroniczny, czy narzędzia do zdalnej identyfikacji ułatwiamy klientom korzystanie z usług bankowych" - powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Pracownik banku na każdym etapie widzi, czy wszystkie wymagane osoby odczytały i podpisały dokumenty. Po złożeniu e-podpisów Autenti generuje, jako integralną część dokumentów, tzw. kartę podpisów, z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, znacznikami czasu i logami zdarzeń, które potwierdzają złożone na odległość podpisy. To rozwiązanie uzupełnia wprowadzony niedawno proces zdalnej wymiany dokumentów z firmami, które korzystają z zaufanego profilu i podpisu kwalifikowanego, zaznaczono.

"Naszą przewagę rynkową tworzymy łącząc nasze wewnętrzne kompetencje technologiczne i innowacyjne z rozwiązaniami dostarczanymi przez fintechy w ramach naszego akceleratora, poprzez partnerstwa lub inwestycje funduszu CVC. Umożliwia nam to tworzenie zupełnie nowych lub korzystanie ze sprawdzonych na rynku rozwiązań. Przykładem może być FotoID, autorska technologia weryfikacji tożsamości klienta, wdrożenie podpisu kwalifikowanego stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji lub inwestycja w Autenti. W drugim kwartale, planujemy kolejne nowości realizowane we współpracy ze startupami technologicznymi. Między innymi zaprezentujemy nowy proces w pełni zdalnego zakładania konta" - powiedział wiceprezes Alior Banku Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

Alior Bank zainwestował w Autenti poprzez RBL_VC, swój fundusz CVC. Transakcja przeprowadzona wspólnie z BNP Paribas i PKO BP oraz inwestorami prywatnymi, miała miejsce pod koniec 2019 roku. Kolejnym etapem wsparcia rozwoju tej spółki jest udostępnienie możliwości, jakie daje jej technologia klientom i pracownikom banku, przypomniano.

Autenti to polska firma oferująca rozwiązania umożliwiające podpisywanie dowolnych dokumentów online, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Od swojego rynkowego debiutu w 2014 r. spółka pozyskała ponad 300 klientów biznesowych, a także wysłała dokumenty do e-podpisu do kilkuset tysięcy Polaków.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)