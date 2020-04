Sanok RC planuje ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sanok Rubber Company zamierza ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r., poza koniecznymi do zapewnienia krótkookresowego wzrostu biznesu, poinformował prezes Piotr Szamburski.

"W tym roku będziemy ograniczali inwestycje, chyba że się okaże, że w obszarach, w których widzimy potencjał wzrostu, te inwestycje trzeba przeprowadzić" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

Wskazał, że na przykład dość dobrze funkcjonuje segment farmacji i tam grupa nie będzie wstrzymywać koniecznych inwestycji. Jednak skala tego segmentu w grupie jest niewielka.

Również w budownictwie, w obszarze rozwiązań związanych ze stolarką grupa wciąż notuje wzrost i będzie obserwować, jak w kolejnych miesiącach koniunktura może wpłynąć na realizację inwestycji.

"Tam będziemy rozważali inwestycje, ale priorytetem będzie wykorzystanie tej infrastruktury, którą mamy" - wyjaśnił prezes.

"Priorytet to jest ograniczenie wydatków inwestycyjnych tylko do koniecznych, gdzie widzimy bezpośrednie przełożenie na wzrost krótkookresowy biznesu" - podsumował Szamburski.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)