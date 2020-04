Live Motion Games: Gra 'Train Station' zadebiutuje na Steamie 30 kwietnia



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Live Motion Games z grupy PlayWay zaplanował premierę gry "Train Station Renovation" na platformie Steam na 30 kwietnia 2020 r., podała spółka.

"Już za dwa dni swoją premierę będzie miał 'Train Station Renovation'. Zadaniem gracza będzie renowacja opuszczonych dworców kolejowych. Do jego dyspozycji będzie dziesięć map, które pozwolą mu osiągnąć nowe techniki zarządzania środowiskiem pracy. Gra będzie dostępna w sklepie Steam w trybie early access. Promocję tytułu wspiera wydawca Frozen District, który ma na swoim koncie m.in. sukces gry 'House Flipper'. To właśnie na tej grze wzorowaliśmy się tworząc 'TSR'. Mam nadzieję, że propozycja renowacji pociągów i stacji kolejowych przypadnie do gustu także fanom gry 'House Flipper"- powiedział prezes Live Motion Games Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Od 21 kwietnia na platformie Steam dostępny jest prolog "Train Station Renovation - First Job". W ciągu 6 dni otrzymał on 91% pozytywnych recenzji na tej platformie przy 35 000 pobrań i 220 ocenach. W wersji demonstracyjnej gracz zmierzy się z pierwszymi zadaniami, do których wykonania otrzyma dostępne w pierwszym poziomie narzędzia, podano w komunikacie.

Obie wersje gry będą dostępne aż w jedenastu językach: angielskim, chińskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, tureckim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim oraz japońskim.

"Gry symulacyjne są coraz popularniejsze. Na rynku można znaleźć symulatory pozwalające wcielić się w różne grupy zawodowe, w tym architektów i strażaków. My oferujemy grę dla miłośników kolejnictwa, których na świecie przybywa. Liczymy, że opinie graczy na temat gry pozwolą nam wprowadzić do pełnej wersji modyfikacje i ulepszenia, których oczekują. Ich zdanie jest dla nas najważniejsze" - dodał Kaczmarek.

Spółka zapowiedziała także, że wkrótce do sprzedaży trafią również kolejne tytuły LMG - "Car Trader Simulator" i "Bakery Simulator". Niebawem także spółka pokaże gameplay teaser swojego tytułu - "Chernobyl Liquidators Simulator", opartego na historii katastrofy atomowej z 26 kwietnia 1986 roku. To realistyczne podejście do katastrofy, w której gracz będzie musiał powstrzymać promieniowanie i pomóc innym w tym trudnym czasie.

"W pierwszym półroczu 2021 roku spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect. Do tego czasu zamierza mieć w swoim portfolio sześć produkcji. Studio nie wyklucza także debiutu połączonego z emisją akcji" - przypomniano w materiale.

Live Motion Games prowadzi działalność na rynku gier wideo. Studio zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Spółka powstała w 2017 r.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

