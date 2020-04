Czechy: Stan wyjątkowy wprowadzony w związku z koronawirusem przedłużono do 17 maja

Źródło: PAP

Czeska Izba Poselska zgodziła się we wtorek na przedłużenie do 17 maja stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa. Rząd premiera Andreja Babisza chciał, aby przepisy o zarządzaniu kryzysowym obowiązywały do 25 maja.