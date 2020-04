Orange Polska liczy na możliwie szybką dystrybucję pasma pod 5G



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Orange Polska złożył swoją ofertę w aukcji na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce, która została zawieszona i czeka na ewentualne dalsze decyzję ze strony rządu i Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), poinformował członek zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych w Orange Polska Witold Dróżdż. Orange liczy na możliwie szybką dystrybucję pasma pod 5G, dodał.

"Złożyliśmy w ubiegłym tygodniu ofertę w dobrej wierze jeszcze przed opublikowaniu decyzji o zwieszeniu aukcji. Zaskoczyła nas, jak i innych operatorów, decyzja zarówno o zawieszeniu aukcji, jak i informacje o ewentualnym jej anulowaniu. Czekamy na dalsze posunięcia. Naszym zdaniem, działania powinny być nakierowane na możliwie szybką dystrybucję pasma" - powiedział Dróżdż podczas telekonferencji.

Według niego, sytuacja jest obecnie taka, że aukcja została zawieszona, a rząd przygotował przepisy umożliwiające jej anulowanie, co spowodowałoby rozpoczęcie na nowo całego procesu związanego z aukcją.

"Nie mamy obecnie żadnych przesłanek, aby sądzić, że warunki będą inne od obecnych w przypadku ewentualnego anulowania aukcji" - dodał Dróżdż.

Jego zdaniem, w ciągu kilku dni operatorzy jak i opinia publiczna zapewne pozna więcej szczegółów dotyczącego całego procesu związanego z aukcją.

Wcześniej UKE poinformowało w założeniach dotyczących aukcji, że przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje miały być ważne do końca maja 2035 r., a proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosiła 450 mln zł.

(ISBnews)