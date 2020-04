Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Agnieszka Kułton - członek zarządu ds. zarządzania wierzytelnościami Kruka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 28 maja ze względów zdrowotnych, podał Kruk. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Piotra Kowalewskiego od 29 maja br.



Piotr Kowalewski związany jest ze spółką od 2004 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. zarządzania wierzytelnościami w Kruk S.A., odpowiada za strategię windykacyjną w segmencie konsumenckim oraz jej realizację w Grupie Kruk, nadzoruje procesy polubowne, procesy sądowe oraz odpowiada za współpracę międzynarodową w zakresie realizowanych procesów na zakupionych portfelach wierzytelności, podano.



"Nigdy nie ma dobrych momentów na tego typu zmiany. Te, które dzisiaj mamy do przekazania są przemyślane, uzasadnione i jesteśmy na nie dobrze przygotowani. Pierwszą informacją jest podjęcie decyzji przez Agnieszkę o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu ds. zarządzania wierzytelnościami. Po 18 latach w Kruku i po 14 latach w zarządzie, podjęła ona trudną decyzję o swojej rezygnacji z przyczyn zdrowotnych. To, czego ze swoim zespołem dokonała Agnieszka, dzięki ciężkiej i systematycznej pracy, to wysoka jakość i efektywność naszych procesów operacyjnych. Szanuję decyzję Agnieszki, rozumiem ją i jednocześnie jestem spokojny o kontynuowanie jej wizji i pracy przez Piotra Kowalewskiego, którego dzisiaj zarekomendowałem radzie nadzorczej w celu powołania do zarządu Kruk S.A. Piotr to lider z wieloletnim doświadczeniem w procesach operacjach w Polsce, jak i w zarządzaniu międzynarodowym" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.



Kruk poinformował także, że Iwona Słomska - członek zarządu ds. marketingu, PR i zasobów ludzkich, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 31 lipca 2020 r. w związku z ważnymi względami osobistymi.



Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



(ISBnews)