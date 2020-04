ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - ATM zleca budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r.

"Zarząd ATM informuje, że podpisana została umowa pomiędzy spółką a konsorcjum firm Totalbud S.A. z siedzibą w Warszawie i AdBuild sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy budynku serwerowni F6 na terenie ATM w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a/Jubilerskiej 8" - czytamy w komunikacie.

Realizacja przedmiotu umowy przewidziana została w terminie do dnia 24 września 2021 roku, przy czym zgodnie z bazowym harmonogramem robót emitent przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 r., podano także.

"Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi 18,7 mln zł netto" - czytamy dalej.

Realizacja dodatkowych robót budowlanych oraz wszelkich innych prac związanych z umieszczeniem w budynku m.in. infrastruktury elektroenergetycznej, teleinformatycznej czy klimatyzacyjnej oraz wszelkich innych urządzeń, instalacji, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w budynku będzie przedmiotem odrębnych umów, podano także.

"Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli spółce zwiększyć podaż oferowanej klientom powierzchni kolokacyjnej netto o ok. 1 500 m2 netto" - podkreślono w materiale.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)