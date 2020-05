O 1 maja, turyści mogą też ponownie korzystać z punktu informacji turystycznej w siedzibie parku w Osowcu-Twierdzy. Wszędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, np. w punkcie informacji nie mogą być jednocześnie więcej niż 4 osoby.

"Wystawa przyrodnicza +Odkryj Biebrzę+ w siedzibie parku, a także punkt informacji turystycznej Grzędy, pozostaną w najbliższym czasie nadal zamknięte" - poinformował park.

26 kwietnia zakończyła się akcja gaszenia rozległego pożaru bagiennych łąk i terenów leśnych w tym największym w Polsce parku narodowym. Spłonęło ok 5,3 tys. ha powierzchni parku. Park przypomina, że cały czas obowiązuje podwyższone ryzyko pożarowe, dlatego apeluje o szczególną ostrożność oraz o to, by jeżeli ktoś widzi jakiekolwiek sytuacje budzące niepokój, by zgłaszać się do straży parku.

Dyrektor Biebrzańskiego PN Andrzej Grygoruk powiedział PAP, że na majówkę zapewne przyjedzie do parku wielu turystów, którzy będą chcieli zobaczyć teren pożarzyska. Jednak - jak podkreślił - to nie jest teren do zwiedzania.

"Ci, którzy będą chcieli chodzić po pożarzysku, będą proszeni o opuszczenie parku" - dodał. Mówił, że nie ma wstępu na Grzędy, czyli na teren basenu środkowego północ. Do parku nie można wejść też od strony Kopytkowa.

"Proszę zachować też bezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa" - zaapelował Grygoruk. Powiedział, że dla turystów udostępnione będą kładki i wieże widokowe, ale prosi by zachować między sobą dystans, nie dotykać też niepotrzebnie drewnianych elementów, bo - jak zaznaczył - nie ma możliwości ich dezynfekcji.

Park publikuje na swojej stronie internetowej mapę szlaków i miejsc dostępnych dla turystów. Przypomina także, że bilety wstępu do parku, jak również licencje wędkarskie można kupować głównie drogą elektroniczną.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka, Sylwia Wieczeryńska