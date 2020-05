Zaplanowany na ten czas etap odmrażania gospodarki jest, zdaniem epidemiologów, ryzykowną operacją, która wymaga od wszystkich Czechów odpowiedzialności. „Odpowiedzialność zbiorową musimy zastąpić odpowiedzialnością indywidualną” - powiedział w piątek wiceminister zdrowia, epidemiolog Roman Prymula. Rozwiązania, które mają być stosowane w placówkach handlowych oraz innych lokalach usługowych, przewidują utrzymywanie między ludźmi dystansu dwóch metrów oraz podwyższone wymogi higieny. Galerie handlowe muszą zapewnić, że przynajmniej jedna osoba z personelu będzie kontrolowała respektowanie przepisów – odległości, ale także dostępności środków dezynfekujących.

Po 11 maja będą mogły funkcjonować ogródki przy restauracjach. Można będzie jeść i pić bez obowiązkowych w miejscach publicznych maseczek, ale restauratorzy mają pilnować, by odstępy miedzy gośćmi siedzącymi przy różnych stołach wynosiła półtora metra. Dotyczy to także osób, które będą przechodzić obok ogródka. Po każdym kliencie stół musi zostać zdezynfekowany. Nie wolno uruchamiać klimatyzacji i muszą działać toalety.

Rząd wydał zgodę na rozpoczęcie działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w których personel musi także nosić maseczki ochronne oraz przyłbice. Podobne zasady mają obowiązywać rehabilitantów i masażystów oraz obsługę solariów. Na wprowadzone przepisy skarżą się m.in. fryzjerzy uważający, że przyłbice będą rozpraszać światło i tym samym deformować obrazy.

Osobne regulacje związane są ze szkołami podstawowymi, do których mogą wrócić uczniowie ostatnich klas. Nauczyciele muszą zapewnić, aby uczniowie nie gromadzili się w jednym miejscu – przy szatniach lub przy wejściach do klas. Minister szkolnictwa Roman Plaga zapowiedział, że do poniedziałku każda szkoła otrzyma drogą elektroniczną przygotowany przez resort szczegółowy podręcznik postępowania i ograniczeń. Jednocześnie podkreślił, że powrót uczniów do szkół ma charakter nieobowiązkowy, a szkoły mają wznowić zajęcia przede wszystkim z uwagi na przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych do szkół średnich. Zajęcia mogą odbywać się w grupach do 15 osób, przy zachowaniu odległości między uczniami i nie będzie obowiązku zakładania w klasach maseczek. Także w przedszkolach nie będzie obowiązku ochrony nosa i ust.

Działalność wznowią także galerie sztuki i muzea przy ograniczeniu do 100 osób liczby odwiedzających. Możliwe jest otwarcie kin i teatrów, ale zajęty może być co drugi rząd i zawsze jedno puste krzesło musi oddzielać widzów. W uroczystościach religijnych będzie mogło uczestniczyć do 100 osób. Podobne zasady dotyczą ślubów i pogrzebów.

