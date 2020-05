USA: Mimo protestów gubernator Kalifornii ogranicza dostęp do plaż

Źródło: PAP

Cieplejsza pogoda w ubiegły weekend przyciągnęła tłumy na kalifornijskie plaże pomimo koronawirusa. Gubernator stanu Gavin Newsom ograniczył do nich dostęp, co spotyka się z protestami mieszkańców i polityków Partii Republikańskiej. "Surfing to nie przestępstwo" - uważają.