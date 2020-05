Źródło: PAP

"Stracimy od 75, 80 do 100 tys. ludzi. To straszna sprawa" - powiedział Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News. Wcześniejsze szacunki prezydenta mówiły o ok. 60-70 tys. ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych.źródło: Bloomberg

autor zdjęcia: Andrew Harrer