Rozporządzenie to nie zawiera zapisów, dotyczących godzin dla seniorów.



W galeriach handlowych, które zostały dzisiaj otwarte nie będą mogły działać żadne biura podróżny i agencji turystyczni. Co do zasady zakazane jest także prowadzenie działalności handlowej bądź usługowej na wyspach handlowych.



Możliwe jest jedynie wówczas, gdy: lady lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, obsługa zakrywa usta nos za pomocą maski oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych, dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie obsługa, przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, jedna osoba, a wyspa zapewnia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie te warunki powinny zostać spełnione łącznie.



W przypadku galerii handlowych obowiązuje limit osób, przebywających jednocześnie na terenie placówki: jest to 1 osoba na 15 m kw. Na stacjach paliw jest to 4 osoby na stanowisko kasowe, na straganie - 4 osoby na jeden stragan (z wyłączeniem obsługi).



Utrzymano limity dotyczące liczby klientów w urzędach pocztowych: jest to dwie osoby na stanowisko kasowe.



Obiekty handlowe i usługowe mają obowiązek przeprowadzania dezynfekcji stanowiska kasowego (lub stanowiska obsługi) co najmniej raz na godzinę, zapewnienia osobom zatrudnionym rękawiczek i płynu do dezynfekcji rąk oraz zapewnienia co najmniej 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy.



Od dzisiaj możliwe jest prowadzenie usług hotelarskich. Jednak żywność i napoje będą mogły być przygotowywane i podawane jedynie "na wynos".



Ponadto, od poniedziałku obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny nie muszą przechodzić osoby, przekraczające granicę "w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych" w Polsce lub w państwie z nią sąsiadującym oraz uczniowie i studenci zagraniczni uczący się bądź studiujący w Polsce, a także Polacy, studiujący za granicą.



Rozporządzenie dopuszcza korzystanie z obiektów sportowych. Można - chociaż w ograniczonym zakresie - korzystać m.in. ze stadionów, boisk (w tym Orlików), otwartych torów rolkowych, gokartowych oraz kolarskich. W tym samym czasie nie może tam przebywać więcej niż 6 osób (poza obsługą obiektu) i trener.



Na kortach tenisowych z kolei - co najwyżej 4 osoby i trener; na polach golfowych przy jednym dołku golfowym - nie więcej niż 6 osób (poza obsługą pola golfowego).



Przy uprawianiu sportów wodnych i motorowodnych z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie co najwyżej dwie osoby (może ich być więcej, o ile zamieszkują lub gospodarują wspólnie).



W ośrodkach i klubach jeździeckich (także w szkołach nauki jazdy konnej), na każdym parkurze lub rozprężarni maksymalnie limit określono na sześć osób (z wyłączeniem obsługi ośrodka) i trener.



Rozporządzenie precyzuje, że właściciele bądź zarządcy obiektów powinni każdorazowo weryfikować liczbę osób korzystających z danego obiektu, dezynfekować urządzenia i sprzęt, zapewniać 15-minutowe odstępy między grupami. Nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (oprócz toalety).