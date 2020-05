KE zatwierdziła dopłaty do składowania produktów i rekompensaty dla rolników



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Dopłaty do prywatnego składowania produktów dla sektora mleczarskiego i mięsnego, tymczasowe uchylenie niektórych reguł konkurencji oraz uelastycznienie programów wspierania rynku - to środki, jakie zaproponowała Komisja Europejska w celu wsparcia sektorów rolnictwa i żywności, narażonych na straty w wyniku epidemii, poinformowano.

Komisja zezwoliła także państwom członkowskim Unii na wykorzystanie funduszy rozwoju obszarów wiejskich na rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych w wysokości odpowiednio do 5 tys. euro i 50 tys. euro.

"Kryzys dotknął mocno niektóre rynki rolne i żywnościowe. Jestem jednak pewien, że przyjęcie tych środków zapewni realne wsparcie, wyśle odpowiedni sygnał do rynków i wkrótce zapewni stabilność. Ten pakiet i wcześniejsze środki wsparcia pokazują, że Komisja jest gotowa i będzie działać tak, jak sytuacja tego wymaga. Będziemy nadal monitorować sytuację, pozostając w ścisłym kontakcie z zainteresowanymi stronami, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi" - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Szczególne środki, zaproponowane 22 kwietnia, a obecnie przyjęte przez Komisję Europejską, obejmują:

* dopłaty do prywatnego składowania produktów

- Komisja zobowiązała się, że wesprze prywatnego składowanie produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) oraz mięsnych (wołowiny, baraniny mięsa koziego).

- Możliwe będzie tymczasowe wycofanie produktów z rynku na okres średnio od 2 do 3 miesięcy, (maksymalnie od 5 do 6 miesięcy).

- Wnioski będzie można składać od 7 maja 2020 r.

* uelastycznienie programów wsparcia rynku

- Komisja zobowiązała się, że zapewni elastyczność we wdrażaniu programów wsparcia rynku wina, owoców i warzyw, oliwek stołowych i oliwy z oliwek, miodu oraz programu szkolnego UE (obejmującego mleko, owoce i warzywa).

* odstępstwo od reguł konkurencji

- Komisja zatwierdziła także tymczasowe odstępstwa od unijnych reguł konkurencji (pozwala na to art. 222 rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków (CMO)) dla sektorów mleka, kwiatów i ziemniaków.

Odstępstwa te mają pozwolić na samoorganizację i wdrażanie środków rynkowych, które mają na celu ustabilizowanie konkretnych sektorów, przez maksymalnie 6 miesięczny okres. Dzięki temu - jak podaje Komisja - sektor mleka będzie mógł wspólnie planować produkcję mleka, a sektor kwiatów i ziemniaków będzie mógł np. wycofać niektóre produkty z rynku. Dozwolone ma być również składowanie u podmiotów prywatnych. Zmiany cen i wszelkie inne wpływy na rynek mają być ściśle monitorowane.

* przesunięcie środków na rozwój obszarów wiejskich

- Komisja proponuje też, aby państwa członkowskie posiadające niewykorzystane fundusze na rozwój obszarów wiejskich mogły je wykorzystać w tym roku na wsparcie rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Maksymalna wysokość wsparcia to 5 tys. euro dla rolnika i 50 tys. na małe przedsiębiorstwo. Proponowane rozwiązania mają stanowić uzupełnienie pomocy de minimis dla sektora rolnego i przyjętego podwyższonego pułapu pomocy państwa.

Propozycja Komisji ma zostać przedłożona Radzie i Parlamentowi do zatwierdzenia.

