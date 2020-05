Kazachstan, który kwarantannę wprowadził zaledwie sześć dni po wykryciu pierwszego przypadku zachorowania na Covid-19, stosunkowo łagodnie przechodzi pandemię. Główny lekarz państwowy szacuje, że do końca maja zostanie zarejestrowanych 4000 przypadków osób zarażonych koronawirusem. Dlatego władze już zaczynają wprowadzać plan wychodzenia z kwarantanny i powrotu do normalnego życia, szczególnie gospodarczego. Komisja Państwowa sporządzi listę firm, które rozpoczną pracę we wszystkich regionach kraju.

W pierwszej kolejności będą to przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy budowlane i drogowe, firmy transportowe, banki i centra usług publicznych. Ale jednocześnie firmy zostaną zobowiązane do przestrzegania wszystkim norm sanitarnych oraz do regularnej dezynfekcji miejsc pracy. W życiu codziennym nadal konieczne będzie przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew z uwagi na to, że wciąż istnieje bardzo duże ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na razie nie podjął jeszcze decyzji o otwarciu m.in. centrów handlowych i rozrywkowych, kin, restauracji, parków i innych miejsc, w których ludzie chętnie się gromadzą w czasie wolnym. Również szkoły i uczelnie wyższe cały czas pozostaną zamknięte i będą kontynuowały naukę zdalną. Odwołane zostały też uroczystości majowe , w tym również te związane z Ramadanem.

Kazachstan już zwalcza skutki gospodarczej pandemii. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy aż 4,2 mln osób skorzystało z rządowej pomocy finansowej, a ponad 1,6 mln otrzymało środki na opłacenie mediów. Pandemia negatywnie dotknęła również i małe i średnie biznesy. Dlatego 700 000 firm i indywidualnych przedsiębiorców może skorzystać z ulg podatkowych, dzięki czemu w sumie zaoszczędzą 2,3 mld dolarów. Biznes otrzyma też dodatkowe wsparcie w celu utrzymania miejsc pracy. W sumie pakiet pomocowy wynosi prawie 14 mld dolarów. W okresie pokryzysowym priorytetem będzie rozwój medycyny. Obszar ten otrzyma ogromne wsparcie rządowe mającą na celu poprawę systemu zdrowia publicznego. Nad kompleksowym planem przywrócenia wzrostu gospodarczego i wsparcia dla najbardziej dotkniętych sektorów cały czas pracuje rząd i Narodowy Bank Kazachstanu.

Odmrażając gospodarkę, Kazachstan cały czas zabezpiecza się na wypadek nagłego wzrostu zachorować na Covid-19. W tym celu w ciągu zaledwie dwóch tygodni w stolicy został wybudowany modułowy szpital dla zakażonych koronawirusem, który może przyjąć jednocześnie 200 chorych. Szpital ma powierzchnię 7 tys. metrów kwadratowych, a jego budowa kosztowała ok. 55 mln zł.