Mueller powiedziała, że zarówno liczba zgonów, jak i zakażeń wykazuje z dnia na dzień wahania, ale „od około tygodnia wyrównuje się” i liczba zgonów oscylująca wokół 10 dziennie „wydaje się stabilizować”.

„To samo mogę powiedzieć o wszystkich innych danych. Uważam więc, że powstała swoista sytuacja równowagi, jeśli chodzi o liczbę wyleczonych, nowych zakażeń i zgonów” – powiedziała.

Dodała, że następne dwa tygodnie pokażą, czy Węgry mają już za sobą szczyt epidemii.

Mueller podkreśliła przy tym, że należy zachować daleko posuniętą ostrożność ze względu na złagodzenie od poniedziałku poza regionem stołecznym restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią i śledzić, czy kroki te nie pogorszą ponownie wskaźników.

Naczelna lekarz kraju poinformowała też, że do tej pory zmarło 79 pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych, a przypadki zakażeń wykryto w 30 takich instytucjach.

Na tej samej konferencji prasowej przedstawiciel sztabu operacyjnego ds. walki z koronawirusem Robert Kiss poinformował, że liczba spraw karnych wszczętych w związku z pandemią wzrosła do 315. W 83 przypadkach chodziło o rozpowszechnianie informacji mogących siać panikę wśród ludności, w 26 było to grożenie stworzeniem niebezpieczeństwa publicznego, a w 96 były to oszustwa.

W ciągu ostatniej doby zmarło na Węgrzech jedenaścioro chorych na Covid-19 i wykryto 37 nowych zakażeń koronawirusem. Ta ostatnia liczba jest najniższa od ponad tygodnia. W szpitalach leczonych jest ponad 1000 osób.

