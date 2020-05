Stopa bezrobocia w Austrii wzrosła w kwietniu do 12,8 proc. z 5,5 proc. notowanych rok temu. Oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych jest ponad 571 tys. - podał w poniedziałek austriacki urząd pracy (AMS). To wzrost o 58,2 proc. w stosunku do danych z kwietnia ubiegłego roku, kiedy bezrobotnych było o 210 275 mniej.

Z powodu koronawirusa bezrobocie wzrosło bardzo gwałtownie we wszystkich grupach wiekowych, we wszystkich sektorach i we wszystkich krajach związkowych - wynika z informacji AMS.

Dodatkowo od początku pandemii austriackie przedsiębiorstwa złożyły do AMS wnioski o objęcie programem pracy skróconej ok. 1,2 mln pracowników.

W ramach łagodzenia obostrzeń zapowiedzianych przez rząd w poniedziałek do szkół wrócili pierwsi uczniowie. W pomniejszonych klasach i w maseczkach ochronnych naukę wznowili uczniowie klas maturalnych i ostatnie roczniki szkół zawodowych. Nauczanie w austriackich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ma być przywracane dwustopniowo, część uczniów wróci do klas 18 maja, a druga grupa 3 czerwca.

Wznowienie zajęć szkolnych to kolejne łagodzenie obostrzeń po otwarciu wszystkich sklepów, galerii handlowych i fryzjerów, na które władze pozwoliły od soboty.

Austriackie ministerstwo zdrowia podało w poniedziałek, że na 15 551 wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków infekcji koronawirusem, wyleczono 13 316, czyli 85 proc. Dotychczas z powodu Covid-19 zmarło w Austrii 600 osób. (PAP)