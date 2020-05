"Polska ma szansę być w cyfrowym sercu Europy. Dlatego dzisiaj wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej ogłaszamy partnerstwo i największą w historii kraju inwestycję 1 mld USD w technologię cyfrową. W ramach inwestycji planujemy działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji cyfrowej i budowę pierwszego bezpiecznego i hiperskalowalnego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft" - powiedział Loughran podczas wideokonferencji.



Członek zarządu polskiego oddziału Microsoft Paweł Jakubik dodał, że lokalizacja dla data center została już wybrana.



"Planujemy kilka lokalizacji będą one w Warszawie i w okolicach Warszawy. Są to bardzo złożone projekty infrastrukturalne. U nas te prace koncepcyjne i analityczne ruszyły już jakiś czas temu, także dzisiaj oficjalnie potwierdzamy budowę potężnych centrów obliczeniowych do obsługi chmury publicznej dla Polski" - dodał Jakubik.



Według niego, podpisana umowa strategiczna składa się z trzech głównych elementów.



"Od dzisiaj rozpoczynamy programu podnoszenia kwalifikacji chmurowych dla 150 tys. polskich programistów. deweloperów i specjalistów IT. Rozpoczynamy z Operatorem Chmury Krajowej programy transformacji dla polskich firm. I trzeci element to właśnie ogłoszenie dzisiaj budowy w Polsce budowy potężnych centrów przetwarzania danych - regionu chmury publicznej Microsoftu" - dodał Jakubik.



Prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek dodał, że oferta OChK dla firm już została rozszerzona o takie usługi, jak Microsoft Azure czy Microsoft Modern Workplace.



"Jak już dana firma znajdzie się na chmurze, będziemy oferować jej nasze usługi wsparcia transformacji i wspierać w optymalizacji kosztów obecności w chmurze" - dodał prezes.



Przedstawiciele Microsoftu, jak i Operatora Chmury Cyfrowej zwrócili uwagę, że data center zlokalizowany w Polsce pozwoli przedsiębiorstwom spełnić wymagania określone przez zapisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i zapewni zgodność z wymogami przechowywania danych w Polsce.



"Podpisanie strategicznego partnerstwa Chmury Krajowej z firmą Microsoft, wielkim globalnym graczem to kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, aby szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj" - powiedział prezes PKO Banku Polskiego - jednego z dwóch założycieli Operatora Chmury Krajowej - Zbigniew Jagiełło, podczas konferencji.



Jak wyjaśnia Microsoft, nowy region data center dołącza do globalnej infrastruktury regionów chmurowych Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów z dostępnością usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach. Zapewni on firmom lokalny dostęp do pełnej oferty bezpiecznych usług w chmurze Microsoft: Microsoft Azure, stale rozbudowywany zestaw usług chmury obliczeniowej, oferujący dostęp do usług infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT), Microsoft 365, zapewniająca najlepsze w swojej klasie aplikacje zwiększające produktywność, dostępne jako usługa w chmurze i dostarczana jako część otwartej platformy wspierającej procesy biznesowe, Dynamics 365 i Power Platform, następna generacja inteligentnych aplikacji biznesowych, które pozwalają organizacjom rozwijać się i przekształcać w celu zaspokojenia potrzeb klientów i wykorzystania nowych możliwości rynkowych.



