"Oznacza to, że mamy komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę, dla projektu rozbudowy zarówno części morskiej, jak i lądowej Terminalu" - powiedział wiceprezes Polskiego LNG Krzysztof Jackowski, cytowany w komunikacie.



Inwestycja objęta decyzją ma na celu zwiększenie możliwości regazyfikacyjnych, niezawodności procesu technologicznego oraz rozwój wachlarza usług oferowanych przez terminal o załadunek LNG na statki różnej wielkości (w tym na bunkierki LNG). Ma to zapewnić większą elastyczność i optymalizację pracy instalacji na terminalu, wyjaśniono.



Program Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu składa się z czterech komponentów. W części lądowej - budowy trzeciego zbiornika oraz bocznicy kolejowej - umożliwiającej przeładunek LNG na cysterny i kontenery ISO, w części morskiej - budowy drugiego nabrzeża dla statków - realizowanego wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



"Wydana decyzja lokalizacyjna obejmuje planowaną estakadę przyłączoną z jednej strony do nowego zbiornika, z drugiej do planowanego nabrzeża. Polskie LNG znajduje się na końcowym etapie postępowań przetargowych na wybór wykonawców dla tego zakresu prac. Trwa oczekiwanie na złożenie ofert ostatecznych od oferentów" - czytamy dalej.



Rozbudowa Terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: "Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu".



Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

