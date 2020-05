Inno-Gene ma list intencyjny ze spółką z globalnej grupy farmaceutyczej



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Inno-Gene ma list intencyjny ze spółką należącą do jednej z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie,dotyczący m.in. ewentualnej inwestycji kapitałowej w spółki z grupy i licencjonowania testów genetycznych oraz wprowadzenia ich na rynek USA, podała spółka.

Zarząd Inno-Gene informuje, że otrzymał list intencyjny od spółki farmaceutycznej pragnącej zachować anonimowość, należącej do jednej z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie według przychodów w 2019 r. (źródło: www.statista.com/ top 10 pharmaceutical companies worldwide by revenue in 2019)" - czytamy w komunikacie.

Intencją listu jest rozpoczęcie rozmów dotyczących: inwestycji kapitałowej w spółki z grupy Inno-Gene. licencjonowania testów genetycznych spółek z grupy Inno-Gene i wprowadzenia ich na rynek USA, odpłatnego dostępu do całogenomowych danych genetycznych, podano także.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)