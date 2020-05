Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Red Dev Studio w strategii rozwoju zakłada m.in. stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych, które będą równolegle w sprzedaży na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier i tworzenie w każdym kolejnym roku co najmniej 12 takich gier, podała spółka.

"Strategicznym celem spółki jest obecnie stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych, które będą równolegle w sprzedaży na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier (Nintendo Switch, Steam, inne). Przy konsekwentnym utrzymywaniu kosztów powinno to zapewnić spółce stałe, zdywersyfikowane przychody i zyski" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, model ten jest przy tym stosunkowo bezpieczny, gdyż przy dużej liczbie małych gier, z których każda poszczególna gra generuje stosunkowo niewielkie przychody, nieosiągnięcie zakładanego poziomu sprzedaży nawet przez kilka gier, nie przekreśla możliwości uzyskania zakładanego poziomu przychodów z całego portfolio gier.

"W celu realizacji opisanego planu spółka zakłada wprowadzanie do sprzedaży (premiera) co najmniej jednej nowej własnej gry w każdym kolejnym miesiącu. Spółka na bieżąco tworzy i przekazuje do wydawców kolejne gry. Konsekwentna realizacja tego planu powinna bardzo istotnie wpłynąć na wynik finansowy (przychody, zysk) Spółki już w najbliższych miesiącach" - czytamy także.

Strategia rozwoju spółki zakłada także tworzenie w każdym kolejnym roku co najmniej 12 gier niskobudżetowych, tworzenie w każdym kolejnym roku 1-2 gier, których budżet produkcyjny wynosić będzie od 100-150 tys. zł, możliwość produkcji gier w modelu współfinansowania z osobami trzecimi (inwestor, kopublishing, itp.) czy kontrolę poziomu kosztów prowadzenia działalności celem finansowania działalności spółki wyłącznie z bieżących przychodów.

"Prowadzone są zaawansowane rozmowy, celem sfinansowania w ten sposób prac nad grą pod roboczym tytułem 'Project X'. Model ten zmniejsza istotnie ryzyko finansowe spółki związane z samodzielnym finansowaniem produkcji nowej gry, w zamian za niższy udział spółki w przychodach ze sprzedaży (dystrybucji) gry" - czytamy także.

Spółka nie ma żadnych istotnych zobowiązań, a łączna wysokość bieżących zobowiązań spółki nie przekracza kwoty 20 tys. zł. Obecnie nie posiłkuje się i nie planuje posiłkować się długiem dla finansowania bieżącej działalności. Spółka nie planuje również obecnie finansowania działalności ze środków pochodzących z emisji nowych akcji lub obligacji, podano dalej.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w tym w oparciu o wyniki sprzedażowe wydanych dotychczas gier, spółka szacuje, że przychody miesięczne łączne z 9 gier na 39 tys. zł i na 468 tys. w ciągu 12 miesięcy. Spółka zastrzegła, że przychody te nie obejmują przychodów z gier "Drill Deal" i "Project X", które powinny być stworzone i wydane w roku 2020. Jednocześnie spółka szacuje, że jej koszty miesięczne wynoszą ok. 22 tys. zł, a w ciągu 12 miesięcy to 264 tys. zł.

"Koszty te wynoszą obecnie ok 16-20 tys. zł miesięcznie, przy założeniu odbierania i rozliczania w każdym kolejnym miesiącu jednej nowej gry. W szacunkach z ostrożności przyjęto wartość najwyższą (20 tys. zł)" - podano także.

Spółka podała także, że w chwili obecnej źródłem finansowania bieżącej jej działalności są przychody ze sprzedaży (dystrybucji) gier oraz przychody z prac zleconych, przy czym na dzień dzisiejszy przychody te pozwalają na pokrycie wszelkich bieżących kosztów działalności spółki.

"Spółka ocenia przy tym, że przychody te pozwolą na pokrywanie kosztów działalności spółki w kolejnych miesiącach 2020 roku oraz na wygenerowanie zysku z działalności w roku 2020. Na dzień dzisiejszy miesięczne koszty prowadzenia działalności spółki wynoszą przeciętnie 16 000 - 20 000 zł. Koszty te obejmują zarówno koszty administracyjne, w tym koszty związane z notowaniem akcji spółki na rynku NewConnect, jak i koszty zespołów deweloperskich, pracujących nad tworzeniem poszczególnych gier (za wyjątkiem projektu 'Drill Deal', którego budżet wynosi ponad 100 tys. zł, przy czym koszty te pokrywa wydawca gry). Co istotne, zespoły deweloperskie otrzymują wynagrodzenie tylko i wyłącznie za zrealizowane projekty (stworzone i odebrane gry)" - podano także.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.

(ISBnews)