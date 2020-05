Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 3 VI o niewypłacaniu dywidendy



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. postanawia nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2019 w kwocie 26 454 431,16 zł i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Kogeneracja odnotowała 82,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,58 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,45 mln zł wobec 77,04 mln zł zysku rok wcześniej.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Kogeneracji postanowili nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 77 036 079 zł i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)