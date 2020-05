Grupa Lotos rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Lotos rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 184,87 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Grupy Lotos S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podziału zysku netto spółki za rok 2019. kwotę w wysokości 184 873 362 zł proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wynosić będzie 1 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 649 432 676,97 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zaproponował ustalenie dnia 14 września 2020 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 28 września 2020 roku, jako dnia wypłaty dywidendy, podano także.

W ub. roku akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 554,62 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

W 2019 r. Grupa Lotos odnotowała 1 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 587,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 834,3 mln zł wobec 1 333,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)