Forever Entertainment został wyłącznym dystrybutorem gry 'COVID: The Outbreak'



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Forever Entertainment podpisał umowę z Jujubee i został wyłącznym dystrybutorem gry "COVID: The Outbreak" na platformach: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X, podała spółka.

"Zarząd Forever Entertainment informuje, iż podpisał umowę licencyjną z Jujubee S.A. z Polski. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry 'COVID: The Outbreak' na następujących platformach: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X" - czytamy w komunikacie.

"W opinii zarządu, sprzedaż gry 'COVID: The Outbreak' na wymienionych platformach, może mieć wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)