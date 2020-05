PGNiG: W programie gazyfikacji dostęp do gazu ziemnego zyskało już 126 gmin



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - będzie realizować w województwie lubuskim kolejny projekt w ramach programu gazyfikacji Polski, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. W ramach realizacji programu dostęp do sieci dystrybucyjnej gazu zyskało już 126 gmin.

"Mamy już w tej chwili zrealizowanych projektów na budowę sieci dystrybucyjnej na ponad 1 700 km. Cieszę się, że dzisiaj możemy powiedzieć o kolejnym projekcie, który jest realizowany w Polsce, dzięki czemu wspieramy zrównoważony rozwój naszego kraju. Dotyczy on sieci średniego i wysokiego ciśnienia w województwie lubuskim, gazociągów sieci dystrybucyjnej pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim i Witnicą. To kolejny, 48. projekt i kolejne 48 km sieci" - powiedział Kwieciński podczas briefingu online.

Podkreślił, że rozwój sieci zapewniającej dostęp do gazu wpisuje się w europejską strategię tzw. Zielonego Ładu.

"Już prawie 65% gmin w Polsce ma dostęp do sieci gazowej" - dodał prezes.

"W ostatnim czasie udało się nam zgazyfikować kolejne sto dwadzieścia kilka gmin. Pracujemy nad rozszerzeniem tego programu. W tej chwili w skali kraju już 1 608 gmin ma dostęp do paliwa gazowego. W porównaniu do naszego programu to jest ok. 42%" - wskazał prezes PSG Ireneusz Krupa.

Wyjaśnił, że spółka planuje zarówno budowę sieci gazociągów, jak i wyspowych stacji regazyfikacji LNG w miejscach, gdzie obecnie niemożliwe jest dotarcie sieci dystrybucyjnej.

Jesienią 2018 r. PGNiG zapowiadało, że Polska Spółka Gazownictwa zwiększy nakłady na rozwój sieci gazowej w Polsce o 867 mln zł łącznie do 7,5 mld zł, w efekcie czego blisko 90% Polaków będzie miało dostęp do gazu w 2022 r.

Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka w grupie kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)