JSW podjęła działania profilaktyczne przeciw COVID-19 w KWK Pniówek



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła dodatkowe działania profilaktyczne celem ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19 w należącej do spółki Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" (KWK Pniówek).

"Podjęta decyzja ma na celu wprowadzenie organizacji pracy w KWK Pniówek w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego. Wprowadzone działania prewencyjne obejmują:

- poddanie całej załogi kopalni badaniom na obecność koronawirusa:

- do czasu przeprowadzenia powyższych badań ruch zakładu KWK Pniówek prowadzić wyłącznie w oparciu o pracowników z negatywnym wynikiem badań na obecność koronawirusa;

- do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej z epidemią wszyscy pracownicy podejmujący pracę w KWK 'Pniówek' muszą być poddani badaniom na obecność koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy będzie uzależniona od wyników badań" - czytamy w komunikacie.

Rzeczywista skala skutków rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w KWK Pniówek jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od wielu czynników, które podlegają dynamicznym zmianom, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)