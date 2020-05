Forever Entertainment zawarł umowę dot. wprowadzenia Megapixel Studio na NC



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Forever Entertainment, w związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Megapixel Studio (MPS), zawarł umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory, podała spółka.

"Zawarcie niniejszej umowy jest podyktowane zamiarem ubiegania się o wprowadzenie wszystkich akcji MPS do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Kapitał zakładowy MPS wynosi 124 000 zł i dzieli się na 1 240 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Forever Entertainment ma 40,32% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu MPS. Na koniec I kwartału 2020 r. wartość pakietu akcji w księgach Emitenta wyniosła 3,75 mln zł.

Megapixel Studio to studio developerskie, które realizuje kilka projektów przy współpracy z Forever Entertainment jako wydawcą. W latach 2019-2020 zrealizował portowania kilku istotnych tytułów gier na konsole, a także pierwszy remake gry Panzer Dragoon na konsolę Nintendo Switch.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)