W komunikacie zaznaczono, że "wspólne działania organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji i odpowiednia oferta rynku" to przepis na przyciągnięcie do pracy w Polsce najbardziej ambitnych, młodych ludzi o międzynarodowym doświadczeniu.

Z ankiety przeprowadzonej przez Fundację GPW w ramach Programu "Go4Poland – Wybierz Polskę!" wynika, że 66 proc. polskich studentów uczących się na zagranicznych uczelniach deklaruje chęć powrotu do ojczyzny po ukończeniu studiów.

Fundacja GPW oceniła, że "to znacząca liczba", ponieważ zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez OECD, za granicą studiuje około 50 tysięcy Polaków.

"Młodzi czekają na odpowiednie oferty. Okazuje się, że wysokość zarobków nie jest dla nich najważniejsza. Liczą się przede wszystkim ciekawe zadania i stanowiska dające duże możliwości rozwoju. Najlepszym sposobem na sprawdzenie się na polskim rynku pracy jest odbycie wakacyjnych staży – taką aktywnością, zgodnie z ankietą Fundacji GPW, zainteresowane jest aż 84 proc. studentów" - dodała.

"+Go4Poland - Wybierz Polskę!+ to program, pomagający pozyskać kompetentnych kandydatów do pracy w firmach i instytucjach, które doceniają potencjał ambitnych, młodych Polaków studiujących za granicą. Z roku na rok coraz więcej studentów, chce po studiach zagranicznych, wrócić do kraju. To właśnie dla nich jest ta oferta. Chcemy przybliżyć możliwości, jakie daje polski rynek pracy oraz zachęcić pracodawców do korzystania z potencjału polskiej młodzieży, która zdobyła wykształcenie na zagranicznych uczelniach" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Fundacji GPW Anna Salamończyk – Mochel.

"W ramach działań łączymy polskie talenty studiujące za granicą z firmami, partnerami tego programu. Cel jest prosty: żeby studenci wykorzystali swoje międzynarodowe doświadczenie dla rozwoju polskich firm, przedsiębierczości i gospodarki" - ocenił cytowany w komunikacie prezes GPW Marek Dietl.

W komunikacie Fundacji GPW poinformowano, że celem Programu "Go4Poland - Wybierz Polskę!" jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery w polskich i międzynarodowych firmach oraz instytucjach publicznych działających na terenie Polski oraz w zagranicznych oddziałach polskich przedsiębiorstw. Fundacja GPW współpracuje w tym zakresie ze środowiskiem biznesu i administracji.

Zaznaczono, że w Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym polscy studenci wywodzący się z Polonii. Dodano, że kierowany jest on też do studentów na stałe uczących się w Polsce, którzy brali udział w programie Erasmus. Poinformowano, że tylko w ostatniej edycji do grona Laureatów Programu dołączyło 150 osób.

"Aby student mógł wziąć udział w programie, powinien wypełnić formularz dostępny na stronie www.go4poland.pl. Za pośrednictwem platformy można m.in. wybrać program mentoringowy, wziąć udział w rekrutacji na staż w jednej z firm – partnerów programu. Firmy, które chcą przystąpić do Programu w roli partnerów, powinny zgłosić się do Fundacji GPW w celu ustalenia indywidualnych warunków" - dodano.

Poinformowano, że partnerami Programu w jego trwającej V edycji są m.in.: GPW, BondSpot, Budimex, Business&Science Poland, Instytut Adama Mickiewicza, KGHM Polska Miedź, PKN ORLEN, PLL LOT, Polska Organizacja Turystyczna, PZU.

Zaznaczono, że pierwsi partnerzy ogłosili już staże, a kolejne oferty pojawią się na portalu go4poland.pl w maju.

Dodano, że tegoroczną edycję "Go4Poland – Wybierz Polskę!" objęły Patronatem Honorowym: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

