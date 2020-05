Związki przemysłowców Niemiec, Włoch i Francji chcą pomocy UE na bezprecedensową skalę

Źródło: PAP

W opublikowanym we wtorek wspólnym oświadczeniu szefowie związków przemysłowców Niemiec, Francji i Włoch zwrócili się do Unii Europejskiej, by w obliczu coraz silniejszych negatywnych skutków kryzysu koronawirusowego udzieliła państwom członkowskim wsparcia na nienotowana dotąd skalę.