"Kalifornia powinna pozwolić Tesli @elonmusk otworzyć fabrykę, TERAZ. Można to zrobić Szybko i Bezpiecznie!" - głosi tweet Trumpa.

W poniedziałek Musk, który jest dyrektorem wykonawczym fabryki samochodów Tesla, powiedział, że produkcja zostaje wznowiona w jego zakładach. Dodał, że jeśli ktoś ma być w związku z tym aresztowany, to powinien to być on.

Władze Kalifornii zapowiedziały, że będą reagować "etapami" na łamanie przez firmy przepisów związanych z pandemią.

W weekend Musk napisał na Twitterze, że ma dość takich ograniczeń i zagroził, że jeśli Kalifornia ich nie zniesie, to zakłady Tesli zostaną przeniesione do Nevady.

Oskarżył też lokalne władze o to, że są "nieracjonalne i oderwane od rzeczywistości".

Podczas telekonferencji z inwestorami Musk oświadczył niedawno, że przedłużanie zamrożenia gospodarki to działanie "faszystowskie i niedemokratyczne" - podaje AFP.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapowiedział w poniedziałek, że ograniczenia dotyczące przedsiębiorstw zaczną być znoszone z początkiem przyszłego tygodnia, przy zachowaniu pewnych środków bezpieczeństwa w związku z pandemią.

Trump stara się przeforsować całkowite odmrożenie gospodarki, czemu przeciwni są epidemiolodzy.

>>> Polecamy: Kiedy kolejny etap znoszenia obostrzeń? Rzecznik rządu: W środę ogłosimy terminy