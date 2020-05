Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Przedłużająca się pandemia koronawirusa może wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Gobarto oraz opóźnić pewne procesy inwestycyjne, poinformował prezes Marcin Śliwiński. Kolejne tygodnie, wskutek przedłużającej się pandemii, mogą przynieść pogorszenie wyników w segmentach Mięso i wędliny oraz Trzoda chlewna, podała spółka.

"Mimo trudnej sytuacji rynkowej nasze plany rozwoju są wciąż aktualne. Podejmowane przez nas działania mają umocnić pozycję Gobarto jako jednego z czołowych producentów mięsa wieprzowego w Polsce. W tym celu skupiamy się na segmencie zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. Mamy jednak świadomość, że przedłużająca się pandemia koronawirusa może wpłynąć na nasze przyszłe wyniki finansowe oraz opóźnić pewne procesy inwestycyjne" - powiedział Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Zarząd Gobarto stale monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz analizuje jego możliwy wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów w grupie, podkreśliła spółka. W I kwartale tego roku działalność wszystkich spółek przebiegła bez zakłóceń - zarówno w obszarze produkcji, jak i pełnego łańcucha dostaw. Niestety, kolejne tygodnie oraz przedłużająca się kwarantanna przyniosły pierwsze symptomy spowolnienia rynkowego, podano także.

"Co prawda, Chiny nie zmniejszyły dotychczas swojego zapotrzebowania na wieprzowinę, ale ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie oraz nadprodukcja tego mięsa w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć na prognozy cenowe, co będzie skutkować pogorszeniem wyników wszystkich podmiotów zajmujących się chowem trzody chlewnej oraz produkcją mięsa i wędlin. Pierwsze oznaki kryzysu mogą dotknąć również naszą grupę" - wskazał prezes.

Do największych zagrożeń związanych z przedłużającą się pandemią zarząd zalicza: możliwe opóźnienia w łańcuchu dostaw, potencjalną absencję pracowników lub kontrahentów, ewentualne straty wynikające z pogorszenia się płynności finansowej przez kontrahentów czy wzrost niepewności gospodarczej odzwierciedlonej wahaniami cen aktywów i kursów walut obcych. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na tym etapie nie jest w stanie oszacować wielkości wpływu pandemii na działalność Grupy Gobarto, dlatego dalsze środki zapobiegawcze oraz ograniczające skutki koronawirusa będą wdrażane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji, podano także w materiale.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku ceny żywca wieprzowego utrzymywały się na wysokim poziomie. W marcu br. w skupie kształtowały się na poziomie 6,36 zł/kg i były wyższe o 1,9% niż w lutym br. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 6,74 zł, czyli o 9,8% więcej niż przed miesiącem, podało Gobarto.

"O rosnącej opłacalności chowu trzody chlewnej świadczy fakt, że w marcu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za żywiec wieprzowy płacono o blisko 42% więcej zarówno w skupie, jak i w transakcjach targowiskowych. Niestety w pierwszych tygodniach maja br., na skutek przedłużającej się pandemii koronawirusa, ceny żywca wieprzowego zaczęły drastycznie spadać - o ok. 1,24 zł/kg w stosunku do cen z początku kwietnia. Płacono za nie o 1 zł/kg mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - napisano w komunikacie.

Gobarto podkreśliło też, że Polska jest ważnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale głównymi odbiorcami polskiego asortymentu wieprzowego wciąż pozostają kraje Unii Europejskiej.

"W okresie styczeń-luty 2020 r. z Polski wyeksportowano ponad 60 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli o 36,8% mniej niż przed rokiem, co przy imporcie na poziomie 114 tys. ton wygenerowało ujemne saldo obrotów handlowych produktami wieprzowymi w ilości 53 tys. ton. Co prawda, w raportowanym okresie rynek mięsa nie odczuł jeszcze w znaczącym stopniu skutków pandemii koronawirusa, ale już kolejne tygodnie przyniosły pierwsze symptomy mocnego spowolnienia w branży. Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej, rosnące bezrobocie, niepewność na rynku pracy oraz zamknięte restauracje i punkty gastronomiczne spowodowały znaczące ograniczenie działalności segmentu HoReCa, a co za tym idzie obniżyły popyt na wieprzowinę" - wskazała także spółka.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 391,6 mln zł w 2019 r.

