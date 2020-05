Cyfrowy Polsat liczy na podwojenie wyniku EBITDA w Interii w średnim terminie



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat widzi duże możliwości synergii po przejęciu grupy Interia i planuje podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Maciej Stec.

"Grupa Interia jest wiodącym graczem w segmencie internetowym. Widzimy ogromną skalę możliwości i synergii, jakie stwarza dla nas ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii i planujemy podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym" - powiedział Stec, cytowany w komunikacie.

Całkowite przychody Interii w 2019 r. wyniosły 112 mln zł, przychody gotówkowe 97mln zł, a skorygowana EBITDA wyniosła 28,1 mln zł, podała spółka w prezentacji.

Dwa tygodnie temu Telewizja Polsat z grupy Cyfrowego Polsatu zawarła przedwstępną umowę zakupu Grupy Interia. Ustalona cena nabycia wynosi 422 mln zł i będzie podlegała dodatkowym korektom pomniejszającym.

"Za rozsądną cenę kupujemy dobrze prowadzony biznes, z kompetentnym zespołem i o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat. Chcemy dostarczać atrakcyjne treści wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji. Nasza oferta dla reklamodawców zostanie wzbogacona o bardzo efektywne internetowe formaty reklamowe o szerokim zasięgu. To także dla nas istotne wzmocnienie na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online, a jednocześnie doskonały kanał komunikacji z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami" - powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski, cytowany w komunikacie.

Według spółki, grupa Interia znajduje się w pierwszej trójce wiodących grup w branży medialno-technologicznej.

"Portal Interia.pl to jeden z największych portali horyzontalnych z systemem poczty elektronicznej i wiadomościami, vortale tematyczne oraz aplikacje i narzędzia mobilne generujące dochody z bardzo wielu różnych źródeł. Dla Grupy Polsat ta inwestycja to istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online oraz dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby kanałów telewizyjnych. Interia docelowo będzie również głównym polem działań marketingowych licznych marek Grupy Polsat w Internecie. Natomiast Polsat Media wesprze sprzedaż powierzchni reklamowych Interii. Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa UOKiK" - czytamy dalej w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)