Ronson: Nie spodziewamy się trwałego spadku cen mieszkań



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Sprzedaż mieszkań być może czasowo spowolni, ale w dłuższym terminie nie ma co liczyć na spadek cen, ocenia zarząd Ronson Development.

"Myślimy, że w dłuższym terminie nie ma szans na niższe ceny. W najbliższym czasie deweloperzy mogą wykazywać bardziej elastyczne podejście, nawet 'agresywne' promocje, ale w długim terminie można się spodziewać, że podaż będzie mniejsza i ceny będą się trzymać na podobnym poziomie" - powiedział wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski podczas wideokonferencji.

"Przedsprzedaż jest silna u nas i innych deweloperów. Może [w najbliższej przyszłości] będzie trochę wolniejsza sprzedaż, ale z odpowiednią ceną" - dodał.

Przypomniał, że w I kw. 2020 r. Ronson sprzedał 277 lokali (wobec 174 w analogicznym okresie 2019 r.) z czego ok. 140 w samym marcu. Motorami sprzedażowymi spółki w minionym kwartale były dwa warszawskie projekty: Ursus Centralny i Miasto Moje, gdzie sprzedano odpowiednio 99 i 65 lokali.

"To jest fenomenalne i to nas cieszy, że są to na tyle mocne lokalizacje, iż generują sprzedaż mimo obecnej sytuacji" - podkreślił Gutowski.

"Mieliśmy bardzo udany kwartał pod każdym względem. W II kwartale jest nadal popyt, klienci korzystają z narzędzi online i wciąż się z nami kontaktują. Mamy odczucie, że klienci czują się niepewnie [w sytuacji pandemii], ale część decyduje się na zakup. Czujemy trochę spowolnienie sprzedaży, ale na razie trudno powiedzieć, jaki będzie jego wpływ w całym roku" - dodał prezes Boaz Haim.

Zaznaczył, że spółka rozpoczyna, prowadzi i zakończy wszystkie projekty zgodnie z planem.

"Monitorujemy sytuację i nie widzimy opóźnień z powodu braku pracowników lub materiałów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Szukamy też nowych możliwości zakupu działek; mamy na to budżet i działamy tu bardzo ostrożnie" - wskazał także prezes.

Dodał, że za wcześnie jest by odnosić się do planu sprzedaży ok. 950 mieszkań w całym 2020 r. i go teraz zweryfikować.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)