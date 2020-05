Ronson nie zmienia polityki dywidendowej z powodu pandemii



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Ronson Development nie zmienia polityki dywidendowej z powodu pandemii, poinformował prezes Boaz Haim.

"Ogłoszona polityka dywidendowa jest niezmienna" - powiedział Haim podczas wideokonferencji.

Z jego słów wynika, że gdyby decyzja o dywidendzie za 2019 r. miała być podjęta dziś, zarząd mógłby się skłaniać do rekomendowania zatrzymania zysku, jednak do walnego zgromadzenia pozostało trochę czasu, a to wtedy zapadaną ostateczne decyzje.

Ronson Development odnotował 17,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. również wyniósł 17,41 mln zł wobec 13,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson Development to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)