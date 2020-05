KGHM nie widzi zagrożeń dla sprzedaży swojej produkcji



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź nie widzi zagrożeń, jeśli chodzi o popyt na swoją produkcję, poinformował wiceprezes Paweł Gruza.

"Na poszczególne nasze produkty różnie kształtuje się popyt. Z jednej strony można powiedzieć, że na miedź - czy to walcówkę, czy katodową - obserwujemy stabilny popyt. Poza punktowymi problemami z dostawami do Włoch, praktycznie nie mamy problemu ze zbytem. Jeżeli pojawiają się punktowe problemy, znajdujemy szybko nabywców nawet na innych kontynentach" - powiedział Gruza podczas telekonferencji.

Grupa widzi istotny wpływ spowolnienia gospodarczego na sprzedaż ołowiu - głównie dla motoryzacji. Z kolei w przypadku koncentratu miedzi obserwuje istotny wzrost popytu.

"W tym momencie nie widzimy żadnego zagrożenia dla sprzedaży całej naszej produkcji tak, jak jest to zaplanowane" - podsumował wiceprezes.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)