JHM Development miał 2,77 mln zł zysku netto, 5 mln zł zysku EBIT w I kw.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - JHM Development odnotował 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5 mln zł wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,55 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 25,08 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie na osiągnięte wyniki z podstawowej działalności spółek z grupy kapitałowej JHM Development miały wpływ następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

- Utrzymanie przez większą część okresu sprawozdawczego wysokiego poziomu wynajmu powierzchni handlowej w kompleksie handlowym Marywilska 44, w skład którego wchodzi Centrum Handlowe oraz Park Handlowy zarządzanych przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o.

- Sprzedaż i przekazania w I kwartale bieżącego roku 81 lokali mieszkalnych i 34 niemieszkalnychw porównaniu do sprzedaży 114 lokali mieszkalnych i 88 niemieszkalnych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży 51 lokali mieszkalnych przypadały na inwestycje deweloperskie położone w Koninie (oddanie do użytkowania w IV kwartale 2019r) i w Skierniewicach (oddanie do użytkowania w III kwartale 2019r). Pozostałe lokale mieszkalne sprzedano w inwestycjach zrealizowanych w poprzednich latach, położonych w Rumi, Żyrardowie, Helu i Brzezinach" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że istotnym czynnikiem zewnętrznym, który w pierwszym kwartale roku 2020 zaznaczył wpływ na wyniki spółek grupy kapitałowej JHM Development i będzie miał niekorzystny wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach jest rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 oraz podjęte w następstwie tego administracyjne decyzje o ograniczeniach w działalności niektórych działów gospodarki.

"Obecnie trudno ocenić wpływ ekonomicznych skutków pandemii na wyniki spółek grupy kapitałowej. Z pewnością będzie to zależało od okresu zamrożenia poszczególnych branż gospodarki na potrzeby walki z koronawirusem" - czytamy także.

W następstwie decyzji o zakazie prowadzenia działalności handlowej dla niektórych branż, w ramach kompleksu handlowego Marywilska 44 jedynie nieliczni najemcy z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowalnej byli od 13.03.2020r uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe okoliczności skutkują radykalnym spadkiem przychodów spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. od tej daty. Stan ten do dnia publikacji niniejszego raportu nie uległ istotnej zmianie, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 2,17 mln zł wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z Grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)